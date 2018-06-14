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Экономика

Забастовка перевозчиков угля. Чиновники обещали помочь

Чиновники Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования встретились с бастующими перевозчиками угля с месторождения Кара-Кече. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

В переговорах участвовали представители Антимонопольного агентства и Министерства транспорта и дорог. Водители требуют, чтобы увеличили тарифы на транспортировку угля, расчистили дороги и пересмотрели налоговое законодательство.

Они согласились пока работать на прежних условиях. Переговоры продолжат 20 июня. На поставках топлива на ТЭЦ Бишкека забастовка не отразилась.
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