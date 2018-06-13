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Экономика

Евразийский банк развития понизил прогноз по росту экономики Кыргызстана

Евразийский банк развития понизил прогноз по росту экономики Кыргызстана на 0,8 процента — с 4,2 до 3,4 процента. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре ЕАБР.

Кроме того, с учетом слабого ценового спроса на региональных рынках продовольствия и стабильного курса сома прогноз по инфляции также пересмотрен в сторону понижения.

По обновленным оценкам, рост потребительских цен останется слабым до конца 2018 года и составит 3,8 процента.

В 2019 году рост цен ускорится до 5,7 процента, а в 2020-м - на 6,3 процента.

Экономика же будет расти медленнее. По итогам 2018 года рост ВВП прогнозируют в 3,5 процента, в 2019-м — 3,9 процента, в 2020-м — 3,7 процента.

«Из-за возникновения новых рисков сформированы более сдержанные прогнозы по росту экономики в странах — основных торговых партнерах Кыргызстана. Среди внутренних факторов замедлению роста ВВП в 2018 году будет способствовать сокращение производства золота. В среднесрочной перспективе внутренний спрос и меры фискальной политики окажут поддержку экономике», — говорится в отчете.
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