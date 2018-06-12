Решение о снижении пошлин на ввоз автомобилей в Кыргызстане еще не приняли

Окончательного решения о снижении ввозных пошлин на автомобили до уровня 2014 года еще не приняли. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике министр экономики Кыргызстана Олег Панкратов.

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По его словам, при вступлении в ЕАЭС страна получила право ввозить автомобили по заниженным таможенным ставкам до 2021 года. Национальными нормативно-правовыми актами пошлины начали постепенно повышать. При этом в 2014 году в республику ввезли более 100 тысяч автомобилей. Кыргызстанцы рассчитывали выгодно их продать в страны ЕАЭС после вступления в союз. Но этого не произошло. В 2015 году ввоз автомобилей резко снизился.

«Решение о снижении пошлин до уровня 2014 года принял предыдущий кабмин. Сейчас проект постановления изучает аппарат правительства. Одним из обоснований для такого шага называют необходимость увеличения поступлений в бюджет на основе данных 2014 года. Но такого не будет. Эти автомобили будут завозить лишь для внутреннего пользования. Особо ощутимого экономического эффекта это не даст. Окончательное решение по проекту не принято. Я лично не поддерживаю идею, но вопрос решат коллегиально», — подчеркнул Олег Панкратов.