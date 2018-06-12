Кыргызстан ждет инвесторов, но отпугивает их уголовными делами. Что делать?

Уголовные дела отпугивают инвесторов из Кыргызстана. Об этом сегодня на круглом столе в ИА «24.kg» сообщил президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев.

По его словам, все страны мира борются за инвестиции. Они нужны всем. Привлечь инвестиции в страну — задача общая, но больше государственная.

«Наши соседи проводят ярко и успешно свое позиционирование для инвесторов. Мы видим, как изменился Узбекистан. В Казахстане предусмотрены финансовые льготы. Мы не можем на этом уровне конкурировать. Но мы должны позиционировать себя как страну с либеральной экономикой. Регулирование экономического сектора должно давать гарантии инвесторам», — отметил Сергей Пономарев.

Он добавил, что коррупция в стране опасна с точки зрения национальной безопасности.

«Бизнес растерян, когда возбуждают уголовные дела в отношении бизнес-структур. Нужно соблюдать баланс, чтобы борьба с коррупцией не выходила за рамки законодательства», — сказал Серей Пономарев.