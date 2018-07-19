Встреча с президентом. Сергей Пономарев о реакции Жээнбекова на захват бизнеса

«Я подлил масла в огонь, когда заговорил о том, что госорганы не отреагировали на просьбы бизнес-ассоциаций защитить субъект бизнеса», — заявил ИА «24.kg» президент Ассоциации рынков Сергей Пономарев после встречи с президентом.

По его словам, при общении с Сооронбаем Жээнбековым не было формальностей. Каждый мог задать тот вопрос, который считал нужным. При этом часто мнения присутствующих были диаметрально противоположными. Сергей Пономарев больше говорил об экономических проблемах страны, в том числе озвучил и проблему защиты бизнеса.

«Я честно сказал, что на сегодня защита прав субъектов бизнеса оставляет желать лучшего. И привел пример, когда бизнес-ассоциации писали письма в различные госорганы, просили защитить субъект бизнеса. Но этого не произошло. На что президент ответил довольно эмоционально. Он сказал, что сейчас есть более 80 дел, которые находятся под его личным контролем. Наше он тоже взял на контроль. Кроме того, президент сказал, что каждый чиновник будет лично нести ответственность по этим делам», — рассказал Сергей Пономарев.

Также президент Ассоциации рынков обратил внимание Сооронбая Жээнбекова на необходимость реформы госуправления. Ведь сегодня бизнес-сообществу трудно находить диалог с чиновниками. Эксперт уверен, что экономический блок должен иметь приоритетное значение. Для этого нужно провести либерализацию, сделать четкие и понятные правила ведения бизнеса.

«Хочется, чтобы было поменьше деструктивных моментов, таких как привычка «кошмарить». Нужно уйти от коллективной безответственности к персональной ответственности каждого чиновника. Сегодня серьезно изменилась экономическая среда. Экономические войны приводят к тому, что быстро меняется рынок сбыта. Нам нужно изучать ситуацию, делать выводы, чтобы вовремя принимать управленческие решения», — заключил Сергей Пономарев.