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Экономика

Сергей Пономарев: Бизнес не будут штрафовать за ошибки в ЭТТН

По вопросу применения рынками электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН) принято политическое решение не штрафовать бизнес за ее неправильное заполнение. Об этом 24.kg сообщил глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев.

По его словам, еще в прошлом создана межведомственная рабочая группа для безболезненного отказа рынков от патентов и перехода к применению ЭТТН. В нее вошли директора рынков, предприниматели, профсоюзы, представители Ассоциации рынков, Министерства экономики и коммерции, Налоговой службы и другие. Всего 39 человек.

«В ходе обсуждения мы пришли к мнению, что нужно переходить на ЭТТН. Чтобы процесс был безболезненным, мы и другие представители межведомственной группы предложили не штрафовать за ее неправильное заполнение как минимум год. Идею поддержали Министерство экономики и коммерции и кабинет министров. Все это время все заинтересованные стороны будут проводить беседы, разъяснять положения, показывать, как работает ЭТТН», — сказал Сергей Пономарев.

Он отметил, что были и те госорганы, которые выступали против.

«Они считают, что может быть нарушена логистическая цепочка. Но если на входе с карго есть ЭТТН и потом применяется контрольно-кассовая машина, то можно отследить возможную неуплату налогов. По ЭТТН есть политическое решение не штрафовать. Мы его поддерживаем, потому что оно здравое и мудрое», — заключил глава Ассоциации рынков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291681/
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