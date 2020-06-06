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Экономика

Сергей Пономарев: Для поддержки бизнеса нужны нестандартные решения

Правительство Кыргызстана готовит уже третий пакет поддержки бизнеса. Его должны представить до конца июня. В какой поддержке сейчас нуждаются предприниматели, чтобы преодолеть последствия кризиса, 24.kg рассказал заместитель бизнес-омбудсмена Сергей Пономарев.

По его словам, институт бизнес-омбусмена много раз говорил, что в нестандартное время нужны нестандартные решения.

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«Прежде всего нужно посмотреть финансирование бизнеса. Просто предоставить отсрочки недостаточно. Большинство предпринимателей согласятся с этим. Чрезвычайно важно изменение правил ведения бизнеса — они должны быть очень простыми. У нас есть Национальная стратегия устойчивого развития, по которой в 2023 году мы должны войти в топ-40 по ведению бизнеса. Но при этом у нас сложное налоговое администрирование, высокое налоговое бремя. И последнее приводит к тому, что в тени существует достаточно большое количество бизнеса», — отметил Сергей Пономарев.

Он также считает, что именно высокие социальные налоги привели к практике выплат заработной платы в конвертах. «Вчера на парламентских слушаниях депутаты озвучили, что ставка 27,25 процента — очень высокая и ее предлагается снизить до 20 процентов», — добавил заместитель бизнес-омбудсмена.

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Если говорить о посткризисных экстренных мерах, то, по его мнению, необходимо подумать, как стимулировать спрос у потребителей. «У населения сегодня не хватает оборотных собственных денег. В то же время все начали работать, производить товары и услуги. А если их не будут приобретать, это приведет к перепроизводству. В таком случае сложно будет говорить, что экономика качнется. Надо подумать, как стимулировать спрос на хотя бы ряд товаров», — заметил Сергей Пономарев.

Еще одно предложение, что кабмину необходимо сделать срочно, — предоставить налоговые льготы.

Сегодня у многих работодателей нет средств на зарплату сотрудникам, особенно у субъектов малого и среднего бизнеса.

Сергей Пономарев

Кроме того, он полагает, что вопросам инвестиций также следует уделить внимание. При этом, чтобы правительство и парламент рассматривали не только внешних крупных игроков, но и внутренних — субъекты малого и среднего бизнеса, которые создают небольшие предприятия.

«Сегодня вопрос сохранить рабочие места — это тоже инвестиционная политика, которой кабмину надо уделить внимание. Я бы предложил определенные преференции для компаний, которые создадут в ближайшее время какие-то рабочие места. Например, создадут 50 рабочих мест — получат освобождение от какого-то налога на 12 месяцев. Если такую политику внедрять, то мы могли бы сгладить острые углы, которые нас ожидают в ближайшее время. Когда существующие рабочие места будет невозможно сохранить в полном объеме, создать новые будет очень сложно, если со стороны правительства не будет предложено каких-то инструментов решения», — заключил заместитель бизнес-омбудсмена.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/155081/
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