Сергей Пономарев: Чтобы стимулировать спрос в Кыргызстане, нужна искра

Кыргызстан постепенно выходит из режима карантина. Теперь главная задача реанимировать экономику и исправить ошибки. Заместитель бизнес-омбудсмена Сергей Пономарев рассказал 24.kg, какие меры поддержки нужны и как в короткие сроки перезапустить экономику.

— С какими жалобами предприниматели обращались в институт бизнес-омбудсмена?

— Во время действия чрезвычайного положения мы получили несколько жалоб от субъектов бизнеса на комендантов. Мы увидели, что в условиях чрезвычайного положения в законодательстве отсутствует норма ответственности временных органов, которые создает государство во время ЧП.

Права есть, а ответственность законодательно не прописана. Сергей Пономарев

— Что вы предлагаете?

— Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит и я во время недавней встречи с президентом подняли этот вопрос. Нужно извлечь уроки из ситуации. Некоторые эксперты в будущем прогнозируют вторую волну коронавируса. Значит, нужно на случай подобных ситуаций прописать и ответственность комендатур. Это две стороны одной медали. Права и ответственность ходят рядом.

— А как вообще вы видите поддержку бизнеса в посткарантинный период?

— У института бизнес-омбудсмена есть предложения на этот счет. Робин Орд-Смит говорил главе государства о том, что чрезвычайная и нестандартная. Поэтому методы решения, которые могут быть в помощь в развитии экономической деятельности субъектов бизнеса, тоже, наверное, должны быть не совсем стандартные.

— В какую сторону стоит смотреть?

— Например, сегодня не в полной мере используются возможности ВСП+, можно было привлекать иностранных инвесторов, которые заинтересованы в создании здесь совместных предприятий.

Через ВСП+ у Кыргызстана выросли бы в разы объемы экспорта товаров в Евросоюз.

— Насколько актуально сегодня вообще создавать совместные предприятия? Европе ведь тоже нелегко?

— Да, вот прям сегодня, возможно, это не совсем актуально. Но надо думать наперед. Стратегия эффективного сбыта, снижения издержек, среднесрочные и долгосрочные интересы могут Кыргызстан в этом ключе позиционировать в более выгодном свете.

— На что еще стоит обратить внимание государству?

— Есть важный фактор. Сейчас стратегия развития глобализации уходит. На смену ей приходит локализация. Мы это увидели даже на таких устойчивых площадках, как Евросоюз, который значительно быстрее интегрировались и уже имеют очень солидный стаж на интеграционной площадке.

Мы видели в условиях пандемии, что национальные, экономические интересы, интересы безопасности превалировали над общими интересами. Сергей Пономарев

Были перекрыты границы внутри Евросоюза, хотя по сути там их нет. Наши партнеры по ЕАЭС тоже выставляли на начальном этапе ряд достаточно серьезных требований по запрету на вывоз товаров. Хорошо, что здравый смысл восторжествовал, были корректировки, запрет на вывоз стоял за пределы ЕАЭС, а внутри союза эти позиции разрешили.

— Вы считаете, что в ближайшее время возможно повторение?

— Да. Такие интеграционные тенденции будут иметь место в ближайшее время. Правительству нужно уделить внимание мероприятиям, которые позволят привести в конечном итоге к импортозамещению.

— Что конкретно стоит заменить? Неужели Кыргызстан все будет производить у себя?

— Конечно, нет. Речь не о том, чтобы Кыргызстан здесь, например, самолеты собирал. Я не говорю об импортозамещении всего и вся. Но у нас производят отдельные продукты питания, но они же массово импортируются. Здесь нужно подумать о мероприятиях, которые могли бы принести какие-то структурные изменения в производстве внутренних товаров первой необходимости и средств индивидуальной защиты.

— А какие могут быть меры поддержки?

— Есть различные инструменты, которые использует правительство. И кредитно-льготная политика для таких субъектов, и освобождение от налогов, и другие преференции.

— Но сейчас правительство вроде итак старается чем-то помочь? Этого мало?

— Сейчас меры ближе к продвижению предложения в экономике. Все вышли на работу, работодатели, работополучатели, хорошо, замечательно, все начали производить товары и услуги. Но это предложение в экономике. Но предложение и спрос — это две стороны одной медали.

Пока никто не озвучивал не то что на уровне правительства и государственных органов, но даже на уровне экспертов, а что необходимо сделать, чтобы стимулировать спрос. Сергей Пономарев

Для стимулирования спроса нужна определенная искра, краткосрочная по алгоритму. Я предложил создать рабочую группу, где будут обсуждаться разные стратегии развития, там же хотелось бы продумать, как же стимулировать спрос. Например, можно принять меры для стимулирования спроса на товары первой необходимости. Они могут субсидироваться со стороны госбюджета. С одной стороны это запустит экономику, а с другой является неким социальным фактором, когда можно купить по более заниженной стоимости нашим гражданам товары в условиях достаточно серьезного дефицита финансов.

— Вы упомянули встречу с президентом. Какие после нее остались впечатления? Будет ли толк от того, что бизнес озвучил свои идеи главе государства?

— На этой встрече президент дал возможность высказать всем представителям бизнеса. Ни с кем глава государства не вступил в дискуссии, наоборот, он поблагодарил за интересные идеи, за ту помощь, которая была оказана населению. Многие вопросы прокомментировал.

Коронавирус вскрыл те проблемы, которые были достаточно давно известны, они обнажились и их уже замалчивать никто не сможет. Сергей Пономарев

Да, собственно говоря, и не хотят. Поэтому здесь есть понимание и внизу у населения, и у власти наверху понимание, что нужны реформы. Есть и политическая воля их провести. Сегодня властьимущие, на мой взгляд, готовы пойти на достаточно нестандартные шаги, которые раньше нужно было делать, но не делали. А сейчас время пришло.