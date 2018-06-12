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Экономика

Как запугать инвестора? Начать борьбу с коррупцией, как в Кыргызстане

Правоохранительные органы начали борьбу с коррупцией, запугав инвесторов. Такое мнение на круглом столе в ИА «24.kg» выразил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

По его словам, правоохранительные органы неправильно восприняли слова президента о борьбе с коррупцией. Их действия начали влиять на инвестиционный климат.

«Это мы намерены обсудить с аппаратом президента. В 2008-2009 годах провели хорошие реформы. Кыргызстан в рейтинге «Ведение бизнеса» был на 40-м месте. Сейчас откатился на 70-ю строку», — сказал Эльдар Абакиров.

Он добавил, что правительство не может четко отслеживать процессы, возникающие в экономике. «Существует проблема в законодательстве, двусмысленные статьи. Министерство экономики не имеет права вмешиваться в судебные разбирательства, но мы должны дать сигнал, что происходит что-то не так. Особенно нас беспокоит, что решения выносятся не в пользу инвесторов», — отметил Эльдар Абакиров.
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