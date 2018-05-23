Нацбанк Кыргызстана отозвал три лицензии у обменок и свидетельство о регистрации

Национальный банк отозвал три лицензии у обменных бюро и свидетельство о регистрации у микрокредитного агентства. Об этом сообщил сайт НБ КР.

По его данным, за неисполнение требований нормативно-правовых актов Национального банка и за непредоставление ежедневной отчетности отозвали лицензии на право обменных операций с наличной иностранной валютой у ОсОО «Ключевка», ОсОО «МД Арууке» (MD Aruuke) и ОсОО «Нур-Форекс».

За систематическое нарушение законодательства НБ КР отозвал свидетельство об учетной регистрации микрокредитного агентства «Бекмолдо айыл окмоту» в Таласской области.