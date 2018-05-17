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Экономика

Между ЕАЭС и Ираном заключили временное соглашение о зоне свободной торговли

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, подписано 17 мая в рамках Астанинского экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Временное соглашение будет действовать три года. За это время планируется договориться по полноформатному соглашению. Вице-премьер-министр Кыргызстана Замирбек Аскаров сделал акцент на преимуществах, которые получит республика после вступления в силу временного соглашения. Кроме того, он отметил важность фиксации в соглашении обязательств сторон по установлению режима наибольшего благоприятствования.

«Объемы торговли между Ираном и Кыргызстаном пока небольшие, но наблюдается тенденция роста взаимной торговли. Кыргызстан может поставлять в Иран макаронные изделия, сливочное масло, электронные лампы накаливания и другую продукцию», — подчеркнул Замирбек Аскаров.

Отметим, в перечень товаров, которые страны ЕАЭС смогут поставлять по сниженным таможенным пошлинам, войдут мясная и масложировая продукция, отдельные виды кондитерских изделий и шоколада, а также металлы, косметика, отдельные виды электронного и механического оборудования.

Иранской стороне будут предоставлены тарифные преференции овощам, фруктам, сухофруктам, а также строительным материалам, посуде, коврам, некоторым изделиям из цветных металлов.
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