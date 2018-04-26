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Экономика

АБР прогнозирует рост экономики Кыргызстана в 2018 году на уровне 3,5 процента

По прогнозам Азиатского банка развития, рост экономики Кыргызстана в 2018 году будет умеренным — 3,5 процента. Об этом сказано в новом годовом отчете АБР, презентованном сегодня.

Отмечено, что умеренный рост экономики связан с ожидаемым сокращением производства на золоторудном месторождении Кумтор. Но в связи с некоторым улучшением внутренней экономики и устойчивым развитием экономики в Центральноазиатском регионе рост ВВП Кыргызстана в 2019-м составит около 4 процентов.

Улучшение показателей переработки сельхозпродукции, легкой промышленности и в некоторой степени строительства поддержат темпы роста ВВП.

Что касается спроса, то более высокие объемы денежных переводов повысят доходы домохозяйств и увеличат частное потребление. В долгосрочной перспективе страна должна получать пользу от увеличения объема внешней торговли и свободного передвижения рабочей силы, капитала и услуг за счет членства в ЕАЭС.

«Приток денежных переводов, возможно, возрастет еще на 20-25 процентов в 2018-2019 годах. Это отражает благоприятные условия для трудовых мигрантов из Кыргызстана по договору о ЕАЭС», — отметила на презентации доклада директор постоянного представительства АБР в Кыргызстане Кэндис МакДэйган.
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