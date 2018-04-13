В марте доходы бюджета оказались на 23,2 процента меньше, чем в прошлом году

По предварительным данным Центрального казначейства, в марте общий объем доходов бюджета меньше на 23,2 процента, чем в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

По его данным, доходы составили 9 миллиардов 135,5 миллиона сомов. Налоговые поступления сложились в сумме 7 миллиардов 629,3 миллиона сомов с ростом в 16,9 процента. А вот неналоговые доходы составили лишь 1 миллиард 506,2 миллиона сомов, сократившись на 35,4 процента.

Государственная налоговая служба пополнила казну государства на 4 миллиарда 282,4 миллиона сомов, а таможня — 3 миллиарда 346,9 миллиона сомов.