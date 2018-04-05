За счет средств РКФР могут реабилитировать простаивающие предприятия

Правлению Российско-Кыргызского фонда передали перечень простаивающих предприятий для изучения возможности их запуска. Об этом сегодня сообщил журналистам министр экономики Артем Новиков по итогам заседания совета РКФР.

По его словам, вопрос поднимался и на уровне двусторонних встреч, в том числе с коллегами из Министерства экономики России. В перечне около 240 предприятий. В нем не только простаивающие, но потенциальные проекты, которые можно реализовать. Они находятся на уровне стартап-идей. Там и проекты отечественных предпринимателей, которые РКФР может взять на заметку для финансирования в будущем. Что касается простаивающих предприятий, то их в списке около 50.

«Надеемся, часть этих предприятий в ближайшее время профинансируют и выработают политику их дальнейшего развития. Предприятия простаивают из-за отсутствия оборотных средств, современного оборудования и востребованных товаров, на которые можно переориентировать эти производства. Сейчас эти вопросы и прорабатываем с РКФР», — подчеркнул Артем Новиков.

Кроме того, специалисты Российско-Кыргызского фонда развития в регионах Кыргызстана отобрали около 80 проектов. Сейчас они на стадии проработки в отделах РКФР. Обсуждается возможность привлечения микрофинансовых организаций для кредитования проектов в регионах за счет средств РКФР.