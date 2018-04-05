Самые крупные кредиты в РКФР получают в Бишкеке и Чуйской области

Около 70 процентов средств, выданных Российско-Кыргызским фондом развития, приходятся на Бишкек и Чуйскую область. Об этом сегодня сообщил председатель его правления Эркин Асрандиев.

По его словам, по итогам 2017 года РКФР одобрил 823 проекта на $311 миллионов. В том числе $145,5 миллиона составило прямое финансирование фонда, а $116 миллионов — кредитование малого и среднего бизнеса через коммерческие банки. Кроме того, еще $50 миллионов РКФР вложил в государственные казначейские облигации для развития Госипотечной компании.

«Более половины средств (почти $133 миллиона) пришлось на финансирование аграрного сектора и сферу переработки. Существенную долю занимают туризм, развитие инфраструктуры и информационные технологии. В разрезе регионов финансированием охватили все области. Всего фонд одобрил 823 проекта. Почти половина их — из регионов. Но если смотреть на суммы кредитов, то 70 процентов средств выдали в Бишкеке и Чуйской области. Это означает, что именно здесь сосредоточены крупные проекты», — подчеркнул Эркин Асрандиев.