С Китаем не получилось. Простаивающие предприятия пытаются продать Турции

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования предложил Турции вложить деньги в запуск простаивающих промышленных предприятий Кыргызстана. Об этом заявили на встрече председателя ГКПЭН Уланбека Рыскулова с послом Турции в КР Женгиз Камил Фыратом.

Уланбек Рыскулов рассказал о приоритетных отраслях промышленности, инвестиционных возможностях энергетики, горнодобывающей и текстильно-швейной отраслей страны.

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«Кыргызская сторона заинтересована в привлечении турецких инвестиций. Например, много лет простаивают предприятия, и мы предлагаем проработать с турецкими предпринимателями предложение об организации производства на их базе, так как предприятия имеют инфраструктуру по выпуску оборудования и запасных частей для энергетической отрасли. В частности, электронных счетчиков, выключателей, кабельной продукции», — отметил Уланбек Рыскулов.

Посол Турции предложил провести бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран.