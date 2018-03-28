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Экономика

Научились экономить. Профицит бюджета Кыргызстана составил 2,2 миллиарда сомов

По итогам февраля профицит республиканского бюджета Кыргызстана составил 2,2 миллиарда сомов. Об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на данные Центрального казначейства.

По его данным, в феврале бюджет получил 21 миллиард 422,7 миллиона сомов доходов. Из их числа республиканская казна получила 19 миллиардов 77,6 миллиона, местные — 2 миллиарда 826,1 миллиона.

Расходы оказались значительно меньше доходов — 16 миллиардов 782,6 миллиона сомов.

В итоге профицит республиканского бюджета составил 2 миллиарда 295,6 миллиона сомов. Отмечено, что в январе доходы также превысили расходы — на 2 миллиарда 391,1 миллиона.
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