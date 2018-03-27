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Экономика

Коммерческий банк оштрафован за нарушение закона на 350 тысяч сомов

По фактам нарушения требований банковского законодательства привлечены к административной ответственности отдельные сотрудники одного из коммерческих банков с наложением штрафа на 350 тысяч сомов. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что также по факту невыполнения требований законодательства по представлению сообщения об операции (сделке) с денежными средствами, подпадающей под критерии подозрительных операций (сделок), к административной ответственности привлечено должностное лицо одного из комбанков с наложением штрафа в 7 тысяч сомов. За ненадлежащее выполнение требований законодательства по идентификации и верификации клиентов отдельным сотрудникам одного из коммерческих банков объявлены предупреждения.
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