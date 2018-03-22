Более 650 миллионов сомов заработало в 2017 году «Кыргыз темир жолу»

Госпредприятие «Кыргыз темир жолу» заработало в 2017 году более 650 миллионов сомов. Об этом сообщил генеральный директор КТЖ Алмазбек Ногойбаев.
По его словам, предприятие является одним из крупных налогоплательщиков и экономически стабильной компанией.
В 2017 году в виде налогов компания выплатила 205,4 миллиона сомов, в Социальный фонд — 318, 3 миллиона сомов. Балансовая прибыль составила 650,1 миллиона сомов.
Алмазбек Ногойбаев рассказал о приобретенной технике, презентация которой состоялась на станции «Пишкек-1». В частности, полувагонов, приобретенных «Кыргыз темир жолу» для южного отделения предприятия. Всего закупили 150 единиц.
Предприятие, помимо налоговых и социальных платежей, отдает государству 50 процентов чистого дохода.Алмазбек Ногойбаев
По его словам, всю технику приобрели через тендеры на сайте госзакупок. 90 вагонов уже работают на юге страны. Оставшиеся поступят в республику в ближайшие дни.