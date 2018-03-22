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Экономика

Более 650 миллионов сомов заработало в 2017 году «Кыргыз темир жолу»

Госпредприятие «Кыргыз темир жолу» заработало в 2017 году более 650 миллионов сомов. Об этом сообщил генеральный директор КТЖ Алмазбек Ногойбаев.

По его словам, предприятие является одним из крупных налогоплательщиков и экономически стабильной компанией.

В 2017 году в виде налогов компания выплатила 205,4 миллиона сомов, в Социальный фонд — 318, 3 миллиона сомов. Балансовая прибыль составила 650,1 миллиона сомов. 

Предприятие, помимо налоговых и социальных платежей, отдает государству 50 процентов чистого дохода.

Алмазбек Ногойбаев
Алмазбек Ногойбаев рассказал о приобретенной технике, презентация которой состоялась на станции «Пишкек-1». В частности, полувагонов, приобретенных «Кыргыз темир жолу» для южного отделения предприятия. Всего закупили 150 единиц.

По его словам, всю технику приобрели через тендеры на сайте госзакупок. 90 вагонов уже работают на юге страны. Оставшиеся поступят в республику в ближайшие дни.
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