Больницам Кыргызстана передали 150 принтеров и 1 тысячу картриджей

Сегодня первый заместитель министра здравоохранения Айбек Маткеримов провел встречу с представителями Германского банка развития (KfW) и компании GITEC-IGIP. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Фото пресс-службы Минздрава

SAMEDIS — специализированная цифровая информационная система для инвентаризации, учета и мониторинга медицинского оборудования.

По ее данным, на встрече передали 150 принтеров и 1 тысячу картриджей для обеспечения цифрового учета медицинского оборудования. Техника предназначена для поддержки рабочих процессов и устойчивого функционирования системы инвентаризации SAMEDIS. Ее внедряют при финансовой поддержке Германии в рамках программы «Здравоохранение V».

Стороны обсудили реализацию проекта. Отмечено, что обучающие тренинги для персонала завершились, а организации здравоохранения Бишкека и Чуйской области закончили основной этап инвентаризации и перешли к регулярной актуализации данных.

«В дальнейшем контроль качества информации и ведение базы данных передадут государственному предприятию «Кыргызфармация». Это позволит повысить прозрачность и эффективность управления ресурсами национальной системы здравоохранения», — отметили в Минздраве.