Больницам Кыргызстана передали 150 принтеров и 1 тысячу картриджей

Сегодня первый заместитель министра здравоохранения Айбек Маткеримов провел встречу с представителями Германского банка развития (KfW) и компании GITEC-IGIP. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
SAMEDIS — специализированная цифровая информационная система для инвентаризации, учета и мониторинга медицинского оборудования.
Стороны обсудили реализацию проекта. Отмечено, что обучающие тренинги для персонала завершились, а организации здравоохранения Бишкека и Чуйской области закончили основной этап инвентаризации и перешли к регулярной актуализации данных.
«В дальнейшем контроль качества информации и ведение базы данных передадут государственному предприятию «Кыргызфармация». Это позволит повысить прозрачность и эффективность управления ресурсами национальной системы здравоохранения», — отметили в Минздраве.