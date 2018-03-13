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Экономика

Китай настаивает на варианте короткой железной дороги через Кыргызстан

Китай настаивает на краткой транзитной дороге по территории Кыргызстана при строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщил сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, Кыргызстан предложил Китаю включить строительство железной дороги до Балыкчи в проект строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

«На сегодня главная проблема — маршрут этой дороги. Мы включили развитие своих внутренних железных дорог и предлагаем варианты. Но китайская сторона настаивает на краткой транзитной дороге. Мы 20 апреля еще проведем трехстороннюю встречу и придем к итогу», — заключил Жамшитбек Калилов.
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