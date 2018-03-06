Учимся экономить? В марте доходов в бюджете будет больше, чем расходов

В марте ожидается доходов на 125,2 миллиона больше, чем расходов. Об этом сообщили в Министерстве финансов со ссылкой на Центральное казначейство.

По их данным, в марте 2018 года общий объем ресурсов республиканского бюджета составит 9 миллиардов 904,5 миллиона сомов. В том числе от Государственной налоговой службы поступит 4 миллиарда 590,8 миллиона сомов, от Государственной таможенной службы — 3 миллиарда 178,4 миллиона сомов.

Что касается расходов, то они ожидаются в пределах 9 миллиардов 779,3 миллиона сомов. Самые большие расходы предусмотрены на обслуживание государственного долга — 2 миллиарда 572,8 миллиона сомов. Еще 1 миллиард 681,5 миллиона сомов выделят подведомственным учреждениям образования и культуры, а 1 миллиард 632,3 миллиона сомов — Социальному фонду.