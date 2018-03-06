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Экономика

За месяц международные резервы Кыргызстана сократились на $6,3 миллиона

По итогам февраля валовые международные резервы Кыргызстана снизились на $6,3 миллиона. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка.

Отмечается, что международные резервы сложились в сумме $2 миллиарда 214,14 миллиона. Несмотря на сокращение объема резервов по сравнению с январем 2018 года, показатель все равно остается довольно высоким. Выше запасы международных резервов были лишь в августе 2014 года — $2 миллиарда 222,68 миллиона.

Национальный банк использует международные резервы для сглаживания резких колебаний курса доллара. При этом регулятор в феврале лишь единожды проводил интервенцию, купив на валютном рынке $5,5 миллиона.
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