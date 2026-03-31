Экономика

Нацбанк Кыргызстана провел на валютном рынке пятую интервенцию с начала года

Национальный банк Кыргызстана 30 марта провел на валютном рынке очередную интервенцию — уже пятую с начала 2026 года.

Всего регулятор продал $178,9 миллиона, из них $95,9 миллиона продано с расчетами в день заключения сделки, еще $83 миллиона — с расчетами в отличную дату.

Доллары продавались по курсу 87,45 сома.

Нацбанк использует интервенции для стабилизации курса и снижения резких колебаний на валютном рынке. Его очередной выход с продажей валюты указывает на сохраняющееся давление на сом и высокий спрос на иностранную валюту.

С начала года продано $725,45 миллиона.
Материалы по теме
Нацбанк провел четвертую с начала года валютную интервенцию на $140 миллионов
Нацбанк Кыргызстана провел крупнейшую валютную интервенцию в 2026 году
Вторую в 2026 году валютную интервенцию провел Национальный банк Кыргызстана
Первую в 2026 году интервенцию провел Национальный банк Кыргызстана
Нацбанк КР провел восьмую в этом году валютную интервенцию
Национальный банк провел седьмую с начала года валютную интервенцию
Нацбанк Кыргызстана провел шестую в 2025 году валютную интервенцию
Нацбанк Кыргызстана провел пятую валютную интервенцию
Впервые с весны Нацбанк Кыргызстана провел валютную интервенцию
Сколько интервенций проведено в 2025 году, рассказали в Нацбанке
Популярные новости
Эмбарго на&nbsp;бензин: Россия закрывает экспорт с&nbsp;1&nbsp;апреля из-за мирового кризиса Эмбарго на бензин: Россия закрывает экспорт с 1 апреля из-за мирового кризиса
Рубль и&nbsp;евро вновь ушли в&nbsp;минус. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;марта Рубль и евро вновь ушли в минус. Курс валют на 27 марта
Фермеры Аравана собрали первый урожай пекинской капусты для экспорта в&nbsp;Россию Фермеры Аравана собрали первый урожай пекинской капусты для экспорта в Россию
Все основные валюты, кроме доллара, подешевели к&nbsp;сому. Курс на&nbsp;30&nbsp;марта Все основные валюты, кроме доллара, подешевели к сому. Курс на 30 марта
Бизнес
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
