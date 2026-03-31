Нацбанк Кыргызстана провел на валютном рынке пятую интервенцию с начала года

Национальный банк Кыргызстана 30 марта провел на валютном рынке очередную интервенцию — уже пятую с начала 2026 года.

Всего регулятор продал $178,9 миллиона, из них $95,9 миллиона продано с расчетами в день заключения сделки, еще $83 миллиона — с расчетами в отличную дату.

Доллары продавались по курсу 87,45 сома.

Нацбанк использует интервенции для стабилизации курса и снижения резких колебаний на валютном рынке. Его очередной выход с продажей валюты указывает на сохраняющееся давление на сом и высокий спрос на иностранную валюту.

С начала года продано $725,45 миллиона.