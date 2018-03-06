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Экономика

Россельхознадзор вновь задержал сухое молоко из Кыргызстана

Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области на российско-казахстанском участке границы пресечена очередная попытка незаконного ввоза молочной продукции из Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте организации.

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По ее данным, 4 марта на пункте пропуска «Сагарчин» Акбулакского района для проверки документов остановлено транспортное средство, следовавшее из КР.

При проведении документарного и физического контроля установлено, что в автомобиле перевозится 5 тонн сухого молока с нарушением требований законодательства Таможенного союза. Молочная продукция перевозилась без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, а также без какой-либо маркировки.

Со слов грузоперевозчика груз следовал из города Ош с предприятия ОАО «Ак-Сут» в город Москву (Россия).

«Должностными лицами управления проводится административное расследование и принимается решение об уничтожении молочной продукции», — заключили в Россельхознадзоре.

Ранее, 2 марта 2018 года, на российско-казахстанском участке границы Оренбургской области пресечен незаконный ввоз более 60 тонн сухого молока. Три грузовых автомобиля прибыли из города Канта (Кыргызстан) с ОАО «Ак-Сут» и следовали на предприятие ООО «Белруспродукт» в город Москву.

В итоге Россельхознадзором со 2 марта 2018 года введены временные ограничения на поставки в Россию товаров из ОАО «Ак-Сут».
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