Зеленая экономика. Как добывать электроэнергию без вреда экологии

В Тонском районе Иссык-Кульской области начали монтаж оборудования Кок-Сайской и Конур-Олонской ГЭС. В истории независимого Кыргызстана это вторая и третья гидроэлектростанции, построенные с нуля после Тегирментинской ГЭС в Кеминском районе Чуйской области, введенной в эксплуатацию в феврале 2017 года.

Местный инвестор

О том, что это за сооружения, и как возникла идея их возведения, рассказывает Рахатбек Ирсалиев.

По его словам, Тегирментинская ГЭС за год выработала уже 12 миллионов киловатт-часов электроэнергии, которая поступает в сети ОАО «Северэлектро».

«Здесь я оказался случайно, увидел большой поток воды и решил строить ГЭС», — говорит он.

Тогда, в январе 2017 года, до введения Положения о проведении тендеров на право строительства малых ГЭС он получил разрешение на строительство Кок-Сайской и Конур-Олонской ГЭС и кредит на приобретение оборудования. Суммарная стоимость двух проектов составила 730 миллионов сомов.

На этих гидроэлектростанциях установлено оборудование австрийской компании с комплектующими из Чехии, Швейцарии, Германии и Турции.

«Вот эта турбина из Австрии, а генератор из Турции», — показывает он журналистам огромные железные устройства.

Без вреда экологии

Специалисты завода-изготовителя заканчивают монтажные работы, и к 5 марта здесь планируется запуск обеих станций.

— Малые ГЭС позволяют накапливать воду в Токтогульском водохранилище и продавать ее соседним странам. От малых станций нет вреда экологии, не то что от ТЭЦ, где сжигают уголь, мазут. Ведь на ГЭС используется лишь поток воды в реке, которая снова же выбрасывается в реку, — говорит инвестор.

Чем транспортировать электроэнергию из Токтогульской ГЭС, «Востокэлектро» гораздо легче было бы пополняться электроэнергией их малых станций, которых можно построить в области очень много. Здесь большой гидропотенциал.

Мощность Кок-Сайской ГЭС 3,4 мВт в час, а Конур-Олонской — 3,6 мВт. Суммарная годовая выработка ориентировочно будет составлять около 45 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Этот объем может обеспечить почти три района — Тонский, Жети-Огузский и часть Иссык-Кульского. Выработанную электроэнергию инвестор будет поставлять сети ОАО «Востокэлектро» за 4,7 сома.

Рассказывая о планах на будущее, инвестор выражает готовность и дальше развивать строительство малых гидроэлектростанций в Кыргызстане. По его мнению, это дает стране энергетическую безопасность, и поскольку большинство из них будет строиться в отдаленных районах, послужит, как и призывал в своем послании президент КР, развитию регионов.

В строительстве двух малых ГЭС принимали участие около 150 человек. После завершения всех работ и запуска гидроэлектростанций постоянно будут трудоустроены около 15 человек. В основном местные жители.