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Экономика

В Узбекистане легализуют криптовалюту

В Узбекистане до 1 сентября разработают закон о правовом регулировании использования электронных денег в республике. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на указ Шавката Мирзиеева.

Вопрос о легализации криптовалюты включен в дорожную карту по кардинальному совершенствованию системы информационно-коммуникационных технологий на 2018-2019 годы.

В сентябре 2016 года Центробанк Узбекистана опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что на данном этапе экономического развития нецелесообразно разрешать проводить в стране операции с криптовалютой. Из-за ограниченности контроля электронные деньги могут использовать для финансирования терроризма и других преступных действий, предупреждал ЦБ.
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