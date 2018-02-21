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Экономика

Аскарбек Шадиев: На энергетику в Кыргызстане потрачено более миллиарда долларов

В ближайшие пять лет в Кыргызстане вырастет потребление электроэнергии. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев на коллегии Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

По его словам, дефицит электроэнергии к 2020-2023 годам может достичь 500 МВт.
«Все, что можно было порезать, порезали, что можно было украсть, — украли. Теперь не можем вылезти из-за этого. Как известно, на сферу энергетики потрачено более миллиарда долларов», — заявил Аскарбек Шадиев.
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