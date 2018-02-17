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Экономика

На границах ЕАЭС будет введен новый порядок санэпиднадзора

На границах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введут новый порядок санитарно-эпидемиологического надзора для оперативного информирования об опасных товарах. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По ее данным, совет ЕЭК решил внести изменения в положение о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу ЕАЭС, а также за товарами, перемещаемыми через таможенную границу ЕАЭС и на таможенной территории ЕАЭС.

В ЕЭК считают, что предыдущая редакция положения не позволяла оперативно информировать о выявлении опасных для жизни и здоровья товаров, так как не была прописана соответствующая процедура. Действия уполномоченных органов власти регулировались национальным законодательством. Но оно не было гармонизировано в рамках ЕАЭС. В результате опасная продукция изымалась с единого рынка ЕАЭС недостаточно оперативно.

«В принятой редакции положения уточнена последовательность действий при установлении несоответствия подконтрольных товаров актам комиссии. Указаны сроки, обозначен необходимый объем передаваемой информации. Документ обязывает руководителя территориального подразделения органа контроля запретить реализацию продукции, которая не отвечает требованиям, установленным в ЕАЭС. Кроме того, вводится обязательное требование об информировании в течение двух рабочих дней уполномоченных органов власти государства-члена Союза, где находится изготовитель опасного товара. Сведения о продукции, не соответствующей нормам и требованиям ЕАЭС, должны стать основанием для проведения проверки и оценки рисков», — говорится в сообщении.

Решение совета ЕЭК вступит в силу с 1 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что на коллегии ЕЭК утверждены единые ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к объектам, подлежащим контролю и надзору. Сформирована единая нормативная база, определяющая правила работы для всех предпринимателей, занимающихся производством, переработкой и хранением мяса, масла, молока, яиц и других товаров животного происхождения.
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