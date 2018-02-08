Стратегию развития ювелирной отрасли не исполнили. Написали новую

Концепцию развития ювелирной промышленности Кыргызстана до 2023 года вынесли на общественное обсуждение.

Документ разработан в целях развития ювелирной отрасли и рынка драгоценных металлов, стимулирования и увеличения объемов производства и продаж ювелирных изделий, улучшения инвестиционного климата и поддержки малого, среднего и крупного бизнеса в ювелирной отрасли.

В справке-обосновании отмечено, что в 2015 году решили разработать концепцию до 2018 года и план мероприятий по ее реализации. Однако они до сих пор не исполнены.

Не смогли довести к 2018-му годовой объем потребления золота и серебра в ювелирных изделиях до 1 тонны, увеличить розничные и экспортные продажи и создать дополнительные рабочие места.

В итоге решено продлить срок реализации действующей концепции да 2023 года.

Согласно документу, роль государства заключается в создании необходимой нормативной правовой базы, поддержке инициатив и создании необходимой инфраструктуры (связанной с техническими стандартами, лабораториями и так далее).

Добыча золота в Кыргызстане составляет 18 тонн в год, что создает хорошие предпосылки для развития ювелирной отрасли, отмечено в документе.