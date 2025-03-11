В Бишкеке проверили ювелирные магазины и изъяли 82 килограмма золотых изделий

Госкомитет национальной безопасности и департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов проверили два ювелирных магазина в Бишкеке и изъяли 82 килограмма золотых изделий. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил глава департамента Алмаз Кадыракунов.

По его словам, все ювелирные изделия, выставляемые на продажу, должны пройти опломбирование, анализ и клеймение буквой N, но такого клейма не оказалось на 20 процентах товаров в этих магазинах. Продавцы не смогли объяснить происхождение этих изделий.

Алмаз Кадыракунов сказал, что продавцам грозят штрафы от 28 до 55 тысяч сомов.