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Власть

С Турцией конкурировать трудно — глава департамента драгметаллов

Председатель департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Алмаз Кадыракунов на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике объяснил депутатам, почему нет роста производства ювелирных изделий.

По его словам, кроме проблемы доступа к сырью, местным производителям ювелирных изделий трудно конкурировать с Турцией. 

«В Турции новейшее оборудование, и они могут из небольшого количества металла выдувать крупные украшения. Соответственно, их изделия получаются дешевле. Кроме того, они впереди нас по дизайну изделий», — сказал Алмаз Кадыракунов.

Он рассказал нардепам, что Минэкономики разработало план по развитию ювелирной отрасли. Туда включены льготные кредиты для ювелиров на покупку современного оборудования, создание индустриального парка, организация международных выставок для кыргызстанских ювелиров и прочее. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/322421/
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