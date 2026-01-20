Кыргызские ювелиры будут обучаться у итальянских мастеров

Кыргызские ювелиры будут проходить обучение в Bvlgari. Такая договоренность достигнута в ходе рабочего визита председателя Государственной налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова в Италию.
Обучение станет результатом переговоров, состоявшихся на полях международной ювелирной выставки Vicenzaoro в городе Виченца. В рамках встречи с директором по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности Bvlgari и итальянских брендов LVMH Элеонорой Риццуто кыргызская сторона представила текущее состояние ювелирной отрасли страны, а также меры государственной поддержки, направленные на ее развитие.
Vicenzaoro — одна из крупнейших международных B2B-выставок в ювелирной сфере, объединяющая производителей, бренды, поставщиков оборудования и экспертов отрасли со всего мира.
Основное внимание было уделено повышению профессиональной квалификации отечественных специалистов. Стороны договорились об организации обучения кыргызстанских ювелиров на базе Bvlgari с использованием современных технологий, стандартов качества и лучших практик ювелирного производства.
В пресс-службе ГНС отмечают, что сотрудничество с одним из ведущих мировых ювелирных брендов позволит повысить уровень подготовки специалистов, усилить экспортный потенциал отрасли и создать условия для развития полного цикла ювелирного производства в Кыргызстане.
Bvlgari — итальянский ювелирный дом, один из крупнейших мировых брендов класса люкс.
Компания основана в 1884 году в Риме греческим ювелиром Сотирио Булгари. Изначально бренд специализировался на серебряных украшениях. Сегодня бренд представлен более чем в 300 бутиках по всему миру и считается одним из флагманов мировой ювелирной индустрии.