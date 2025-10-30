ГНС и КТУ «Манас» договорились о подготовке ювелиров в Кыргызстане

Государственная налоговая служба Кыргызстана и Кыргызско-Турецкий университет «Манас» намерены совместно развивать ювелирную отрасль страны.

Как сообщили в ГНС, председатель ведомства Алмамбет Шыкмаматов с рабочим визитом посетил турецкий город Кахраманмараш по приглашению ректора университета Алпаслана Джейлана. Он ознакомился с работой местных предприятий — одного из ведущих центров ювелирного производства Турции, где сочетаются традиционные ремесла и современные технологии.

Во время встречи с представителями Палаты ювелиров Кахраманмараша обсуждены вопросы сотрудничества, подготовки квалифицированных специалистов и обмена техническим опытом.

Алмамбет Шыкмаматов отметил, что в рамках партнерства с университетом «Манас» планируется открыть факультет по подготовке мастеров ювелирного дела. По его словам, оно позволит значительно повысить качество производимых ювелирных изделий, создаст больше возможностей для местных производителей — от расширения ассортимента и повышения конкурентоспособности до увеличения объемов экспорта. Это, в свою очередь, откроет путь для продвижения кыргызских ювелирных изделий на мировой рынок и укрепления имиджа страны как производителя продукции высокого качества.