Ювелирная промышленность получит льготы, доступ к сырью и упрощенную отчетность

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по поддержке отдельных отраслей экономики», направленный на комплексное развитие ювелирной промышленности и стимулирование отечественных производителей ювелирных изделий. Об этом сообщили в Налоговой службе.

Документ предусматривает ряд существенных льгот и механизмов поддержки для предприятий отрасли.

В частности, вводятся преференции при импорте оборудования, технологий, реактивов и полуфабрикатов, необходимых для ювелирного производства. Льготы распространяются и на экспорт готовых изделий при участии в зарубежных выставках и ярмарках.

Фото из интернета. Садыр Жапаров подписал Указ о мерах поддержки ювелирной отрасли

Предусмотрена двухмесячная легализация ранее ввезенной или произведенной продукции из драгоценных металлов. На это время вводят мораторий на проверки со стороны налоговых органов.

Отечественным производителям предоставили право добровольного самоклеймения изделий собственным клеймом, подтверждающим пробу металла. Рассматривается возможность снижения ставок пробирного сбора.

Для производителей упрощается доступ к сырью: драгоценные металлы и камни можно приобретать в госфонде по скидочным ценам. Предусмотрено предоставление сырья без права перепродажи с отсрочкой платежа до 180 дней.

Кроме того, планируется создание механизма льготного кредитования ювелирных предприятий совместно с Нацбанком и коммерческими банками.

В целях усиления контроля качества указ предусматривает создание лаборатории по опробованию и клеймению изделий в международном аэропорту «Манас» с возможным расширением сети в регионах.

Отдельное внимание уделили расширению рынков сбыта. Правительству поручили ускорить процесс взаимного признания клейм внутри ЕАЭС с целью увеличения экспортного потенциала ювелирной продукции.

Будет внедрена система цифрового обмена данными для упрощения отчетности и исключения дублирующих требований к производителям.