Ювелирная промышленность получит льготы, доступ к сырью и упрощенную отчетность

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по поддержке отдельных отраслей экономики», направленный на комплексное развитие ювелирной промышленности и стимулирование отечественных производителей ювелирных изделий. Об этом сообщили в Налоговой службе.
Документ предусматривает ряд существенных льгот и механизмов поддержки для предприятий отрасли.
В частности, вводятся преференции при импорте оборудования, технологий, реактивов и полуфабрикатов, необходимых для ювелирного производства. Льготы распространяются и на экспорт готовых изделий при участии в зарубежных выставках и ярмарках.
Отечественным производителям предоставили право добровольного самоклеймения изделий собственным клеймом, подтверждающим пробу металла. Рассматривается возможность снижения ставок пробирного сбора.
Для производителей упрощается доступ к сырью: драгоценные металлы и камни можно приобретать в госфонде по скидочным ценам. Предусмотрено предоставление сырья без права перепродажи с отсрочкой платежа до 180 дней.
Кроме того, планируется создание механизма льготного кредитования ювелирных предприятий совместно с Нацбанком и коммерческими банками.
В целях усиления контроля качества указ предусматривает создание лаборатории по опробованию и клеймению изделий в международном аэропорту «Манас» с возможным расширением сети в регионах.
Отдельное внимание уделили расширению рынков сбыта. Правительству поручили ускорить процесс взаимного признания клейм внутри ЕАЭС с целью увеличения экспортного потенциала ювелирной продукции.
Будет внедрена система цифрового обмена данными для упрощения отчетности и исключения дублирующих требований к производителям.