12:32
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Экономика

Ювелирная промышленность получит льготы, доступ к сырью и упрощенную отчетность

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по поддержке отдельных отраслей экономики», направленный на комплексное развитие ювелирной промышленности и стимулирование отечественных производителей ювелирных изделий. Об этом сообщили в Налоговой службе.

Документ предусматривает ряд существенных льгот и механизмов поддержки для предприятий отрасли.

В частности, вводятся преференции при импорте оборудования, технологий, реактивов и полуфабрикатов, необходимых для ювелирного производства. Льготы распространяются и на экспорт готовых изделий при участии в зарубежных выставках и ярмарках.

из интернета
Фото из интернета. Садыр Жапаров подписал Указ о мерах поддержки ювелирной отрасли
Предусмотрена двухмесячная легализация ранее ввезенной или произведенной продукции из драгоценных металлов. На это время вводят мораторий на проверки со стороны налоговых органов.

Отечественным производителям предоставили право добровольного самоклеймения изделий собственным клеймом, подтверждающим пробу металла. Рассматривается возможность снижения ставок пробирного сбора.

Для производителей упрощается доступ к сырью: драгоценные металлы и камни можно приобретать в госфонде по скидочным ценам. Предусмотрено предоставление сырья без права перепродажи с отсрочкой платежа до 180 дней.

Кроме того, планируется создание механизма льготного кредитования ювелирных предприятий совместно с Нацбанком и коммерческими банками.

В целях усиления контроля качества указ предусматривает создание лаборатории по опробованию и клеймению изделий в международном аэропорту «Манас» с возможным расширением сети в регионах.

Отдельное внимание уделили расширению рынков сбыта. Правительству поручили ускорить процесс взаимного признания клейм внутри ЕАЭС с целью увеличения экспортного потенциала ювелирной продукции.

Будет внедрена система цифрового обмена данными для упрощения отчетности и исключения дублирующих требований к производителям.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353774/
просмотров: 65
Версия для печати
Материалы по теме
День рождения Садыра Жапарова: главы государств направили свои поздравления
В Бишкеке прошла презентация книги о Садыре Жапарове
Возрождение Шелкового пути: Центральная Азия должна стать территорией мира
Почему железную дорогу Китай — Кыргызстан строят иностранцы, объяснил президент
Садыр Жапаров выразил соболезнования Турции в связи с крушением самолета
Границы «Тамчи» зафиксированы: президент подписал указ
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в США
Президент проверил работы по благоустройству в Каракольском природном парке
Садыр Жапаров поздравил Узбекистан с историческим форумом ЮНЕСКО
Популярные новости
Рубль бьет рекорды, тенге заметно дорожает. Курс валют на&nbsp;5&nbsp;декабря Рубль бьет рекорды, тенге заметно дорожает. Курс валют на 5 декабря
Экстремальная жара и&nbsp;засуха будут сдерживать экономическое развитие Кыргызстана Экстремальная жара и засуха будут сдерживать экономическое развитие Кыргызстана
Сом заметно дешевеет: рубль и&nbsp;юань бьют годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;декабря Сом заметно дешевеет: рубль и юань бьют годовые рекорды. Курс валют на 4 декабря
Льготы ювелирам, швейникам и&nbsp;при продаже авто: президент подписал указ Льготы ювелирам, швейникам и при продаже авто: президент подписал указ
Бизнес
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
8 декабря, понедельник
12:26
Ювелирная промышленность получит льготы, доступ к сырью и упрощенную отчетность Ювелирная промышленность получит льготы, доступ к сырью...
12:24
Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
12:14
Выделенные полосы для общественного транспорта вновь появились в Бишкеке
12:09
«Аргамак» признана лучшей федерацией 2025 года
11:58
На перевалах Тоо-Ашуу и Отмок снегопад, на Долоне и Ала-Беле ограничили движение