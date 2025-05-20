09:30
USD 87.45
EUR 98.45
RUB 1.08
Экономика

От сырья к производству: что даст Кыргызстану новая ювелирная ставка

В Кыргызстане активно развивается новая экономическая отрасль — ювелирная промышленность, которая благодаря снижению налогов и государственной поддержке может повторить успех швейной отрасли.

В Налоговой службе 24.kg рассказали о сути нововведения и о том, как занять новую экономическую нишу в короткие сроки.

Выйти из тени

Сейчас до 80 процентов ювелирных мастерских работают в тени. Но, как отмечают в Налоговой службе, единый налог 0,25 процента открывает дорогу легализации, инвестициям и экспорту. Благодаря этому ювелирный бизнес может превратиться в локомотив экономики.

За последние пять лет Кыргызстан экспортирует в среднем около 15 тонн золота в год в виде слитков. А вот в форме ювелирных изделий — почти ничего. Например, в 2024 году украшения составили всего 0,05 процента от общего экспорта золота. Это сигнал: мы практически не перерабатываем свой драгоценный металл.

Президент Садыр Жапаров уже обратил внимание на эту проблему и подписал Указ о развитии ювелирной отрасли. Подумайте, сколько могли бы зарабатывать страна и обычные люди, производя не сырье, а готовые изделия.

По примеру швейников

Вспомним швейную промышленность. Она вышла в лидеры кыргызского экспорта не случайно — все началось с налоговых льгот. Снижение налога на оборот до 0,25 процента дало мощный импульс для роста отрасли. Теперь такая же ставка действует и для ювелирного сектора. Цель — развить переработку золота в республике.

Как и в случае со швейниками, снижение налоговой нагрузки сделает бизнес прозрачным и легальным.

Теперь малые и средние мастерские, которые раньше работали полулегально, смогут официально регистрироваться, получать кредиты, масштабироваться и выходить на новые рынки.

Уменьшение фискального контроля высвободит оборотные средства, которые можно вложить в обновление оборудования, внедрение компьютерных технологий в дизайне ювелирных изделий, повышение качества продукции.

Возможно развитие сотрудничества между ювелирами, ремесленниками и образовательными учреждениями.

Расширяя горизонты

Экспортируя не слитки, а готовые ювелирные изделия, Кыргызстан может зарабатывать в разы больше. С нынешней поддержкой со стороны государства у предпринимателей появляется шанс выйти на рынки ЕАЭС, Европы и США.

Ювелирное дело может развиваться и в регионах, где сильны традиции ручной работы и металлообработки. Спрос на ручной труд, обучение ремеслу и создание мастерских создаст рабочие места и для молодых мужчин, которые исторически задействованы в ювелирном деле.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329654/
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
Предлагается упростить налогообложение для ювелирной отрасли
В Бишкеке проверили ювелирные магазины и изъяли 82 килограмма золотых изделий
С Турцией конкурировать трудно — глава департамента драгметаллов
Данные департамента драгметаллов об импорте разнятся
Большая часть ювелирных изделий в Кыргызстан завозится контрабандным путем
Ювелиры Кыргызстана изготовили изделия из 72,7 килограмма золота в 2024 году
Отмена НДС на импорт сырья для ювелиров. ГНС ожидает рост прибыли и производства
Навести порядок при скупке, продаже и изготовлении золотых изделий решил Минфин
Митинг против ККМ. Представителей ювелирного бизнеса включат в рабочую группу
Против установки ККМ теперь митингуют ювелиры. На акцию пришли налоговики
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке построят 21-этажный комплекс из&nbsp;трех башен В Бишкеке построят 21-этажный комплекс из трех башен
Кыргызстан и&nbsp;Китай договорились об&nbsp;открытии новой воздушной трассы Кыргызстан и Китай договорились об открытии новой воздушной трассы
Цены на&nbsp;продукты медленно, но&nbsp;растут. Что сильнее всего подорожало с&nbsp;начала года Цены на продукты медленно, но растут. Что сильнее всего подорожало с начала года
За&nbsp;счет чего растет экономика Кыргызстана. Итоги января&nbsp;&mdash; апреля 2025 года За счет чего растет экономика Кыргызстана. Итоги января — апреля 2025 года
Бизнес
Газификация &laquo;под ключ&raquo; стала еще выгоднее Газификация «под ключ» стала еще выгоднее
MEGA и&nbsp;MegaLab завершили социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo;&nbsp;&mdash; шаг к&nbsp;новым горизонтам MEGA и MegaLab завершили социальный проект «IT-Maмa» — шаг к новым горизонтам
Развитие племенного скотоводства&nbsp;&mdash; под 3&nbsp;процента годовых от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Развитие племенного скотоводства — под 3 процента годовых от «Элдик Банка»
Новая реальность без кошелька: &laquo;Элкарт&raquo; меняет культуру платежей в&nbsp;Кыргызстане Новая реальность без кошелька: «Элкарт» меняет культуру платежей в Кыргызстане
20 мая, вторник
09:24
Сом подорожал к рублю, тенге и юаню. Курсы валют на 20 мая Сом подорожал к рублю, тенге и юаню. Курсы валют на 20 ...
09:20
Кыргызстан и Таджикистан возобновят автобусное сообщение
09:13
От сырья к производству: что даст Кыргызстану новая ювелирная ставка
08:55
Трамп после разговора с Путиным: скоро начнутся переговоры о прекращении огня
08:37
Автобусный маршрут Тюмень — Бишкек — Тюмень запускают с 27 мая
19 мая, понедельник
23:39
OpenAI построит в Абу-Даби дата-центр размером больше Монако
23:05
Москва и Киев должны найти компромиссы. Владимир Путин о переговорах с Трампом
22:41
Кыргызстан и Непал обсудили ускоренное таяние ледников и деградацию лесов