От сырья к производству: что даст Кыргызстану новая ювелирная ставка

В Кыргызстане активно развивается новая экономическая отрасль — ювелирная промышленность, которая благодаря снижению налогов и государственной поддержке может повторить успех швейной отрасли.

В Налоговой службе 24.kg рассказали о сути нововведения и о том, как занять новую экономическую нишу в короткие сроки.

Выйти из тени

Сейчас до 80 процентов ювелирных мастерских работают в тени. Но, как отмечают в Налоговой службе, единый налог 0,25 процента открывает дорогу легализации, инвестициям и экспорту. Благодаря этому ювелирный бизнес может превратиться в локомотив экономики.

За последние пять лет Кыргызстан экспортирует в среднем около 15 тонн золота в год в виде слитков. А вот в форме ювелирных изделий — почти ничего. Например, в 2024 году украшения составили всего 0,05 процента от общего экспорта золота. Это сигнал: мы практически не перерабатываем свой драгоценный металл.

Президент Садыр Жапаров уже обратил внимание на эту проблему и подписал Указ о развитии ювелирной отрасли. Подумайте, сколько могли бы зарабатывать страна и обычные люди, производя не сырье, а готовые изделия.

По примеру швейников

Вспомним швейную промышленность. Она вышла в лидеры кыргызского экспорта не случайно — все началось с налоговых льгот. Снижение налога на оборот до 0,25 процента дало мощный импульс для роста отрасли. Теперь такая же ставка действует и для ювелирного сектора. Цель — развить переработку золота в республике.

Как и в случае со швейниками, снижение налоговой нагрузки сделает бизнес прозрачным и легальным.

Теперь малые и средние мастерские, которые раньше работали полулегально, смогут официально регистрироваться, получать кредиты, масштабироваться и выходить на новые рынки.

Уменьшение фискального контроля высвободит оборотные средства, которые можно вложить в обновление оборудования, внедрение компьютерных технологий в дизайне ювелирных изделий, повышение качества продукции.

Возможно развитие сотрудничества между ювелирами, ремесленниками и образовательными учреждениями.

Расширяя горизонты

Экспортируя не слитки, а готовые ювелирные изделия, Кыргызстан может зарабатывать в разы больше. С нынешней поддержкой со стороны государства у предпринимателей появляется шанс выйти на рынки ЕАЭС, Европы и США.

Ювелирное дело может развиваться и в регионах, где сильны традиции ручной работы и металлообработки. Спрос на ручной труд, обучение ремеслу и создание мастерских создаст рабочие места и для молодых мужчин, которые исторически задействованы в ювелирном деле.