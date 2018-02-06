22:00
-13
USD 68.48
EUR 85.35
RUB 1.21
Экономика

Call-центр ГНС. Больше всего людей интересуют вопросы, связанные с ЕАЭС

Почти половина вопросов, поступивших в Call-центр Государственной налоговой службы, связаны с администрированием налогов в рамках ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба ГНС КР.

Call-центр налоговой службы «194» действует с 2012 года. По номеру можно сообщить о противоправных действиях сотрудников налоговой службы. Всего в 2017 году поступило 58 тысяч 277 звонков.

45 процентов налогоплательщиков обращались в справочную службу по вопросам администрирования налогов в рамках ЕАЭС.

«Еще 12 процентов получили разъяснения о порядке заполнения и срокам представления Единой налоговой декларации, а также процедуре сдачи ЕНД в электронной форме», — отмечают в пресс-службе.

Интересовали налогоплательщиков также порядок и процедура использования официального сайта ГНС www.sti.gov.kg, заполнения и корректировки отчета по НДС и другие.
Ссылка:
просмотров: 462
Версия для печати
Материалы по теме
Страны в ЕАЭС принимали не за красивые глаза, а на определенных условиях
Налоговая задолженность в Кыргызстане достигла 2,4 миллиарда сомов
В 2017 году в бюджет Кыргызстана не поступило почти 2 миллиарда сомов налогов
Принимать нововведения придется. Иначе не продать товар в ЕАЭС
В Кыргызстане требования к безопасности топлива отличны от техрегламентов ЕАЭС
Все ввозимые или производимые в ЕАЭС авто должны соответствовать классу Евро-5
Кыргызстан обратится в ЕАЭС для введения нулевых ставок на ввоз электромобилей
Итоги 2017 года. В Кыргызстане вслед за экономикой начали расти и цены
Вес рубля в платежах между странами ЕАЭС растет
Таможенный кодекс ЕАЭС. Все, что нужно о нем знать
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Китайская ТВЕА рассказала, почему не&nbsp;включили новое оборудование Авария на ТЭЦ. Китайская ТВЕА рассказала, почему не включили новое оборудование
Во&nbsp;сколько обходятся новые ТЭЦ. Опыт СНГ Во сколько обходятся новые ТЭЦ. Опыт СНГ
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;2&nbsp;февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 февраля
Экономический рост Кыргызстана в&nbsp;2017 года превзошел ожидания МВФ Экономический рост Кыргызстана в 2017 года превзошел ожидания МВФ
Бизнес
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;: ваш банк стал ближе «Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе
Получите срочный аванс в&nbsp;Бакай Банке! Получите срочный аванс в Бакай Банке!
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; обслуживает клиентов до&nbsp;20.00 ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00