Call-центр ГНС. Больше всего людей интересуют вопросы, связанные с ЕАЭС

Почти половина вопросов, поступивших в Call-центр Государственной налоговой службы, связаны с администрированием налогов в рамках ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба ГНС КР.

Call-центр налоговой службы «194» действует с 2012 года. По номеру можно сообщить о противоправных действиях сотрудников налоговой службы. Всего в 2017 году поступило 58 тысяч 277 звонков.

45 процентов налогоплательщиков обращались в справочную службу по вопросам администрирования налогов в рамках ЕАЭС.

«Еще 12 процентов получили разъяснения о порядке заполнения и срокам представления Единой налоговой декларации, а также процедуре сдачи ЕНД в электронной форме», — отмечают в пресс-службе.

Интересовали налогоплательщиков также порядок и процедура использования официального сайта ГНС www.sti.gov.kg, заполнения и корректировки отчета по НДС и другие.