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Экономика

Почти 1,5 миллиарда сомов потрачено в январе на погашение госдолга Кыргызстана

В январе на обслуживание государственного долга (внешнего и внутреннего) Кыргызстана потратили 1 миллиард 480 миллионов 529,7 тысячи сомов. Об этом сообщило Министерство финансов КР.

По его данным, кассовое исполнение республиканского бюджета в январе 2018 года осуществлено в сумме 6 миллиардов 711 миллионов 771,7 тысяч сомов.

«На зарплату работникам бюджетных учреждений выделено 702 миллиона 674,4 тысячи сомов, на выплату пособий по социальной помощи — 620 миллионов 371,5 тысячи сомов», — отмечено в сообщении.
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