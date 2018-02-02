Очереди за долларовыми кредитами в ЕАБР нет, все хотят кредиты в нацвалютах

«Очередь за долларовыми кредитами в Евразийском банке развития не стоит. Все хотят кредитоваться в национальной валюте», — заявил сегодня председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов на заседании Евразийского межправительственного совета.

По его словам, на сегодня банк продуктивнее всего работает с Национальным банком Казахстана. Поэтому он предложил центральным банкам стран, входящих в ЕАБР, дофинансировать собственный капитал банка в национальных валютах.

Иначе мы можем в своем развитии остановиться. Все хотят получать тенге, сомы, драмы, сомони, рубли. А вот на доллары и евро нет желающих. Андрей Бельянинов

«Надо подумать, что нам с долларами делать. Может, изъять из капитала банка и вложить вместо них нацвалюты, раз страны не хотят в них кредитоваться», — предложил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Однако Андрей Бельянинов с ним не согласился, отметив, что странам правильнее дофинансировать собственный капитал в нацвалютах.