За 20 лет возврат бюджетных ссуд в Кыргызстане вырос почти в 40 раз

С 1997-го по 2017 год возврат бюджетных ссуд вырос в 37,66 раза. Такие данные привело Министерство финансов со ссылкой на Госагентство по управлению бюджетными кредитами.

Отмечено, что до образования агентства в 1997 году возврат заемных средств составлял 96,2 миллиона сомов в год. В 2017-м показатель превысил 3 миллиарда 623,06 миллиона сомов. При этом наибольший возврат выданных ссуд отмечался в 2016 году. С тех пор показатель стабильно падает. Ожидается, что в 2018-м будет возвращено 3 миллиарда 190,84 миллиона сомов.

«Для обеспечения своевременного возврата государственных заемных средств по бюджетным ссудам, иностранным кредитам и кредитам, выданным за счет других источников, агентство ежегодно формирует план-прогноз погашения задолженности», — заключили в Минфине.