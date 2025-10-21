Порядок предоставления бюджетных ссуд местным органам власти в КР изменили

Поправки в ряд постановлений, касающихся бюджетного финансирования, утвердил кабинет министров. Соответствующее решение подписал Адылбек Касымалиев.

Документ направлен на укрепление финансовой дисциплины и повышение эффективности использования средств республиканского бюджета.

Например, внесены изменения в порядок предоставления бюджетных ссуд из республиканского бюджета местным органам власти. Теперь вопрос о выделении ссуды рассматривается на основании письменного обращения исполнительного органа местного самоуправления, согласованного с местным кенешем и направленного полномочному представителю президента в регионе.

Помимо этого:

установлены новые требования к документам, которые необходимо представить для получения ссуды: сведения об исполнении доходной части бюджета, кредиторской задолженности и договорных обязательствах;

определен срок рассмотрения обращения — 14 рабочих дней;

в случае непредставления полного пакета документов полномочный представитель президента вправе оставить обращение без рассмотрения.

Постановление вступает в силу через семь дней со дня официального опубликования.