«Через мобильные кошельки идут завуалированные денежные переводы», — заявила сегодня на пресс-конференции начальник отдела дистанционного банковского обслуживания ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» Назгуль Саманчиева.

По ее словам, сегодня работа с электронными кошельками построена так, что при операциях один из абонентов должен быть идентифицирован. В случае с мобильными кошельками система совсем иная.

«Сегодня между кошельками совершаются завуалированные денежные переводы. Баланс сотовой связи можно пополнить в странах ближнего зарубежья, а пользователь может вернуть эти деньги себе на кошелек. Таким образом происходят завуалированные денежные переводы из ближнего зарубежья», — заключила Назгуль Саманчиева.