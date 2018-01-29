16:42
-12
USD 68.39
EUR 85.25
RUB 1.23
Экономика

Через мобильные кошельки идут завуалированные денежные переводы

«Через мобильные кошельки идут завуалированные денежные переводы», — заявила сегодня на пресс-конференции начальник отдела дистанционного банковского обслуживания ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» Назгуль Саманчиева.

По ее словам, сегодня работа с электронными кошельками построена так, что при операциях один из абонентов должен быть идентифицирован. В случае с мобильными кошельками система совсем иная.

«Сегодня между кошельками совершаются завуалированные денежные переводы. Баланс сотовой связи можно пополнить в странах ближнего зарубежья, а пользователь может вернуть эти деньги себе на кошелек. Таким образом происходят завуалированные денежные переводы из ближнего зарубежья», — заключила Назгуль Саманчиева.
Ссылка:
просмотров: 983
Версия для печати
Материалы по теме
Электронные деньги. Мобильные операторы должны работать совместно с банками
Мобильные платежи. Нацбанк против прогресса?
Запрет на пополнение мобильного кошелька с баланса. Мнение Нацбанка
Мобильные кошельки. Нацбанк нарушает Конституцию
Пустить ли сотовые компании на финансовый рынок? Нацбанк Кыргызстана еще думает
Нацбанк продлил срок обсуждения скандального запрета на оплату услуг с телефона
Мобильная коммерция. Кыргызстану не предлагать
Нацбанк прокомментировал проект запрета на оплату услуг с телефона
В 2016 году через платежные системы проведено платежей на 23,8 миллиарда сомов
Платежные системы в Кыргызстане попали под лицензирование
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане подорожали все виды топлива В Кыргызстане подорожали все виды топлива
&laquo;Умный город&raquo;. Очень странные инвесторы «Умный город». Очень странные инвесторы
Инвестор &laquo;Умного города&raquo; и&nbsp;покупатель MegaCom. Что о&nbsp;нем известно Инвестор «Умного города» и покупатель MegaCom. Что о нем известно
Кыргызстан назвали страной с&nbsp;низкой кредитоспособностью Кыргызстан назвали страной с низкой кредитоспособностью
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; приглашает клиентов в&nbsp;офис будущего «Росинбанк» приглашает клиентов в офис будущего
Комфортный зимний отдых с&nbsp;MegaCom Комфортный зимний отдых с MegaCom
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»