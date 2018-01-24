В мире насчитали 192 миллиона безработных

Число безработных в мире превысило 192 миллиона, и эксперты полагают, что данный уровень останется стабильным. Об этом сообщил Life со ссылкой на доклад Международной организации труда (МОТ).

Для России прогноз более благоприятный: число граждан без работы уменьшится в 2018 году в стране с нынешних 3,9 миллиона до 3,8 миллиона.

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Эксперты отмечают, что в Восточной Европе экономический рост произошел из-за «возвращения к росту в России после двух лет рецессии, а также укрепляющегося спроса в странах Евросоюза».

В мире в целом уровень безработицы в 2018-м снизится с 5,6 до 5,5 процента, однако число безработных людей все равно будет более 192 миллионов. В 2019 году, считают в МОТ, это число вырастет еще на 1,3 миллиона человек.