На торги выставлены два месторождения россыпного золота в Кыргызстане

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) Кыргызстана выставил на аукцион право геологоразведки двух месторождений россыпного золота. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его данным, на торги выставлены участки «Баш-Нура» и «Четке-Арчалу» в Нарынском районе. Отмечается, что в 1930-40-х годах их часть отрабатывалась старателями. Неоднократное изучение участков происходило с 1937 по 1989 годы.

Стартовая цена участка «Баш-Нура» установлена в $2 тысячи 388, а «Четче-Арчалу» — $962. Аукцион состоится 2 марта 2018 года.