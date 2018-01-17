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Экономика

На торги выставлены два месторождения россыпного золота в Кыргызстане

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) Кыргызстана выставил на аукцион право геологоразведки двух месторождений россыпного золота. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его данным, на торги выставлены участки «Баш-Нура» и «Четке-Арчалу» в Нарынском районе. Отмечается, что в 1930-40-х годах их часть отрабатывалась старателями. Неоднократное изучение участков происходило с 1937 по 1989 годы.

Стартовая цена участка «Баш-Нура» установлена в $2 тысячи 388, а «Четче-Арчалу» — $962. Аукцион состоится 2 марта 2018 года.
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