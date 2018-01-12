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Экономика

В Бишкеке и Оше можно будет получить электронный патент

В Бишкеке и Оше можно будет получить электронный патент. Проект постановления правительства Кыргызстана выставлен на общественное обсуждение.

Государственный комитет информационных технологий и связи должен проработать вопрос финансирования проекта «Электронный патент» с зарубежными донорами.

Проект намерены внедрить в пилотном режиме с 1 апреля по 30 июня на территории Бишкека и Оша.

Если проект одобрят, то для получения электронного патента налогоплательщику необходимо иметь налоговую регистрацию по месту жительства или осуществления предпринимательской деятельности, электронную цифровую подпись, а также произвести уплату суммы налога на основе патента по утвержденным ставкам.
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