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Экономика

Цифра дня. Почти 38 тысяч электронных патентов выдали за год в Кыргызстане

С 1 октября 2018 года в Кыргызстане выдали 37 тысяч 916 патентов в электронном виде. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, на сегодня электронный патент получают через электронный сервис «Кабинет налогоплательщика» ГНС — www.salyk.kg и eID-карту (паспорт нового образца с 2017-го). Заплатить за патент можно картами семи банков и с трех мобильных кошельков. Предусмотрена и наличная оплата через терминалы.

Министерство экономики предлагает объединить формы патентов и страховых полисов, чтобы налогоплательщику не приходилось стоять лишний раз в очереди и приходить в Налоговую службу для оплаты соцотчислений при наличии электронного патента.
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