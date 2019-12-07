Электронный патент. «Инфосистема» решила обновить сервер, не предупредив

Система по выдаче электронного патента не работала в течение двух дней из-за обновления программного сервера со стороны госпредприятия «Инфосистема» при Госкомсвязи, которое ее обслуживает. Об этом 24.kg сообщили в Государственной налоговой службе.

Читайте по теме Предприниматели не могут получить патенты из-за сбоя в системе

По ее данным, «Инфосистема» не уведомила Налоговую службу о предполагаемых обновлениях в системе по выдаче патента для последующего информирования предпринимателей, работающих на патентной основе.

«Сейчас система работает в штатном режиме. Предприниматели могут получать патент онлайн», — заключили в ГНС.

Государственная налоговая служба с 1 октября 2018 года начала выдачу патента в электронном виде через сайт ведомства на территории всей страны.