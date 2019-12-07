12:33
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Электронный патент. «Инфосистема» решила обновить сервер, не предупредив

Система по выдаче электронного патента не работала в течение двух дней из-за обновления программного сервера со стороны госпредприятия «Инфосистема» при Госкомсвязи, которое ее обслуживает. Об этом 24.kg сообщили в Государственной налоговой службе.

Читайте по теме
Предприниматели не могут получить патенты из-за сбоя в системе

По ее данным, «Инфосистема» не уведомила Налоговую службу о предполагаемых обновлениях в системе по выдаче патента для последующего информирования предпринимателей, работающих на патентной основе.

«Сейчас система работает в штатном режиме. Предприниматели могут получать патент онлайн», — заключили в ГНС.

Государственная налоговая служба с 1 октября 2018 года начала выдачу патента в электронном виде через сайт ведомства на территории всей страны.
Ссылка:
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
Предприниматели не могут получить патенты из-за сбоя в системе
Цифра дня. Почти 38 тысяч электронных патентов выдали за год в Кыргызстане
В Кыргызстане хотят объединить патент и страховой полис
Электронные патенты начали выдавать по всему Кыргызстану
Электронные патенты по всей республике начнут выдавать с октября
Про фискализацию. ГНС о том, как получить электронный патент и никуда не ходить
Про фискализацию. Как электронный патент все равно заставит ходить к чиновнику
Предпринимателю облегчили жизнь. В Бишкеке и Оше можно купить патент онлайн
В Бишкеке и Оше можно будет получить электронный патент
Обслуживанием ККМ и внедрением цифровой подписи должно заниматься государство
Популярные новости
Вывод миллионов из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;два убийства. Новое расследование журналистов Вывод миллионов из Кыргызстана и два убийства. Новое расследование журналистов
Суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во&nbsp;время прений Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во время прений
Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в&nbsp;Дубае Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в Дубае
Дело энергетиков. Сапар Исаков о&nbsp;мести за&nbsp;увольнение Райымбека Матраимова Дело энергетиков. Сапар Исаков о мести за увольнение Райымбека Матраимова
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыли новую стерильную зону В международном аэропорту «Манас» открыли новую стерильную зону
Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи
В&nbsp;MegaPay доступны онлайн-квитанции по&nbsp;услугам &laquo;Газпром&raquo; и&nbsp;&laquo;Северэлектро&raquo; В MegaPay доступны онлайн-квитанции по услугам «Газпром» и «Северэлектро»
Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана
7 декабря, суббота
12:25
Китай выделит 13 правительственных стипендий для Кыргызстана Китай выделит 13 правительственных стипендий для Кыргыз...
12:12
Мэрия Бишкека просит горожан сообщать о задержках общественного транспорта
11:58
Кыргызстан узнал соперников по чемпионату Азии по футзалу
11:56
В СДПК Алмазбека Атамбаева уверены, что нынешняя власть оберегает Матраимовых
11:43
Кыргызстан поднялся на 29 позиций в рейтинге почтовых служб