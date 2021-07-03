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Экономика

Цифра дня. 259 тысяч электронных патентов выдано с начала года

С начала 2021 года в Кыргызстане выдано 259 тысяч 268 электронных патентов на 609,1 миллиона сомов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

А с 1 октября 2018 года, когда стала доступна услуга выдачи электронного патента, их выдали 419 тысяч на 1 миллиард 30,8 миллиона сомов.

Кроме того, с августа 2020 года объединены формы патента и страхового полиса, которые можно приобрести одним документом. С этого периода выданы 390 тысяч 428 патентов и 316 тысяч 581 страховой полис на сумму 296 миллионов 714,5 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/199653/
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