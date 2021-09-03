Электронный патент можно оформить и оплатить через смартфон

В рамках проекта цифровизации налоговых процедур «СМАРТ Салым» запущена возможность оформления электронного патента и оплаты за него через мобильные приложения. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Читайте по теме Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома

Пока сделать это можно через мобильный кошелек MegaPay. Теперь налогоплательщики могут с помощью смартфона, без посещения налогового органа, удаленно оформить патент, рассчитать стоимость и произвести оплату. Реквизиты и сумма оплаты будут сформированы сервисом автоматически, нужно будет лишь подтвердить транзакцию.

«Введение сервиса упростит процедуру налогового администрирования, создаст благоприятные условия для ведения бизнеса и облегчит работу самих предпринимателей. Еще одно преимущество цифрового нововведения — коммуникация и кооперация с государством через сторонние электронные платформы», — говорится в сообщении.