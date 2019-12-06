Предприниматели не могут получить патенты из-за сбоя в системе

Уже третий день по всей республике не работает система выдачи электронных патентов. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, система отказывается выдавать патент в связи с тем, что платежи не проходят. При этом никто не может ответить, когда ситуация наладится.

«Казалось бы, эта проблема на стороне платежных систем. Но на самом деле платежные системы свою часть работы отрабатывают как должны. Однако на сайте выдачи электронных патентов при проверке платежа выдает, что «оплата за патент еще не прошла». Ситуация усугубляется тем, что деньги многих предпринимателей, налогоплательщиков зависли в воздухе. Люди заплатили деньги, а электронных патентов нет», — возмущаются читатели.

Государственная налоговая служба с 1 октября 2018 года начала выдачу патента в электронном виде через сайт ведомства на территории всей страны.